Politika

Ali Babacan’dan Şengal mesajı

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Ezidi Soykırımı’nda katledilenleri andı.
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Ali Babacan (Foto: AA)
Ali Babacan (Foto: AA)
türkiye Ali Babacan Şengal Ezidi Soykırımı

HABER MERKEZİ

DAİŞ’in Şengal’de gerçekleştirdiği Ezidi Soykırımı’nın 9’uncu yıldönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şu ifadeleri kullandı:

“Terör örgütü DEAŞ’ın, dokuz yıl önce Sincar’da canına kıydığı Ezidileri rahmetle anıyorum.

 Bölgemizin barışa ve istikrara kalıcı şekilde kavuşmasını diliyorum.”

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