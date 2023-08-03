Ali Babacan’dan Şengal mesajı
HABER MERKEZİ
DAİŞ’in Şengal’de gerçekleştirdiği Ezidi Soykırımı’nın 9’uncu yıldönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şu ifadeleri kullandı:
“Terör örgütü DEAŞ’ın, dokuz yıl önce Sincar’da canına kıydığı Ezidileri rahmetle anıyorum.
Bölgemizin barışa ve istikrara kalıcı şekilde kavuşmasını diliyorum.”
Terör örgütü DEAŞ’ın, dokuz yıl önce Sincar’da canına kıydığı Ezidileri rahmetle anıyorum.— Ali Babacan (@alibabacan) August 3, 2023
Bölgemizin barışa ve istikrara kalıcı şekilde kavuşmasını diliyorum.