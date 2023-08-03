Ali Babacan’dan Şengal mesajı

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DAİŞ’in Şengal’de gerçekleştirdiği Ezidi Soykırımı’nın 9’uncu yıldönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şu ifadeleri kullandı:

“Terör örgütü DEAŞ’ın, dokuz yıl önce Sincar’da canına kıydığı Ezidileri rahmetle anıyorum.

Bölgemizin barışa ve istikrara kalıcı şekilde kavuşmasını diliyorum.”