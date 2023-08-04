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İran'daki Evin Cezaevi çevresinde mayınlar patladı

İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Cezaevi'nin çevresinde bulunan otlak alanda çıkan yangın nedeniyle cezaevinin güvenlik bölgesindeki kara mayınlarının patladığı ve olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.
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Evin Cezaevi
Evin Cezaevi
İran Evin Cezaevi İran mayın

HABER MERKEZİ

Tahran'ın kuzeyinde yer alan Evin Cezaevi çevresindeki otlak alanda sıcak havanın etkisiyle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlerin cezaevinin güvenlik bölgesine yerleştirilmiş çok sayıda mayının infilak etmesine yol açtığı aktarıldı.

Yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındığı, cezaevi tesisine zarar vermediği ve insani zayiata yol açmadığı kaydedildi.

Evin Cezaevi, tutuklu muhalif isimlerin bulunduğu ülkenin en güvenlikli cezaevi olarak biliniyor. Ekim 2022'de cezaevinde çıkan yangında en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.

İran, son günlerde aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, Tahran'da 41 derecelere çıkan hava sıcaklığı ülkenin bazı bölgelerinde 51 dereceyi aştı.

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