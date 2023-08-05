Politika

KDP heyeti Bağdat’a gidiyor

KDP Politbüro heyetinin Bağdat’a giderek bir dizi temasta bulunacağı bildirildi.
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kürdistan KDP Bağdat

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro’dan bir kaynak, yarın bir parti heyetinin Irak’ın başkenti Bağdat’a giderek Koordinasyon Çerçevesi üyesi parti ve taraflar ile bazı yetkililerle görüşmelerde bulunacağını söyledi.

Görüşmelerde Muhammed Şiya Sudani kabinesinin hükümet programını uygulanması, bütçe yasasının uygulanması ve petrol ve gaz yasası tasarısının hazırlanması konularının ele alınacağı öğrenildi.

Fazıl Mirani başkanlığındaki KDP heyetinde Hoşyar Zebari, Mahmud Muhammed, Piştiwan Sadık, Fuad Hüseyin ve diğer bazı politbüro üyelerinin yer alması bekleniyor.

K24’e konuşan Irak Parlamentosu KDP Fraksiyonu Başkanı Viyan Sabri, bu sabah bir KDP heyetinin Bağdat’a geldiğini ve Irak hükümeti yetkilileriyle görüşeceğini söyledi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Umed Sabah başkanlığındaki heyetin petrol ve gaz yasa tasarısıyla ilgili görüşmelerde bulunacağı kaydedildi.

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