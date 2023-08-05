DSG ve Uluslararası Koalisyon’dan ortak operasyon

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve Uluslararası Koalisyon güçlerinin bugün şafak vakti kuzey El-Basira’ya bağlı Daman köyüne hava indirme operasyonu düzenlediğini ve operasyonda bir DAİŞ üyesinin yakalandığını bildirdi.

SOHR, köyün sıkı bir güvenlik kordonu altına alındığını ve yakalanan DAİŞ unsurunun DSG kontrolündeki bir güvenlik merkezine götürüldüğünü aktardı.

Gözlemevi, tutuklunun kimliği veya örgütteki rolü hakkında ayrıntı vermedi.