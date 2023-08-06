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Afganistan'da deprem: Birçok ülkede hissedildi

Afganistan'da dün 5,8'lik depremin ardından merkez üssü yine kuzeydoğudaki Badahşan vilayeti olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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dünya Afganistan Deprem

HABER MERKEZİ

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), yerel saatle 05.02'de meydana gelen depremin merkez üssünü Badahşan vilayeti, büyüklüğünü de 5,3 olarak açıkladı.

Komşu ülkeler Özbekistan, Tacikistan ve Pakistan'dan da hissedilen depremin, yerin 209 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.

Dün akşam da yerel saatle 20.31'de merkez üssü Badahşan vilayetinin Curm ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Söz konusu depremler, Afganistan'ın kuzey vilayetleri başta olmak üzere başkent Kabil'den de hissedilirken, Taliban yönetiminden tahribata dair henüz bir açıklamada bulunulmadı.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Hindikuş Dağları üzerinde bulunan Badahşan'da sık sık depremler meydana geliyor.

Afganistan'da Haziran 2022'de Pakistan sınırında bulunan Paktika vilayetinde meydana gelen 5,9 büyüklündeki depremde 1200 kişi yaşamını yitirmişti.

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