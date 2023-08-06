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Afganistan’da bir deprem daha

Afganistan'ın Badahşan vilayeti, dün akşamdan bu yana yaşanan depremlerin ardından 5,2 büyüklüğünde depremle yeniden sarsıldı.
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dünya Afganistan Deprem

HABER MERKEZİ

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), yerel saatle 17.53’te meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Badahşan’ın Curm ilçesi olduğunu açıkladı. Depremin yerin 75 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.

Badahşan vilayetinde dün akşam 5,8, bu sabah ise 5,3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Depremler, komşu ülkeler Özbekistan, Tacikistan ve Pakistan’dan da hissedilirken hasara ilişkin Taliban yönetiminden henüz bir açıklamada bulunulmadı.

Afganistan’ın kuzeydoğusundaki Hindikuş Dağları üzerinde bulunan Badahşan’da sık sık depremler meydana geliyor.

Afganistan’da Haziran 2022’de Pakistan sınırında bulunan Paktika vilayetinde meydana gelen 5,9 büyüklündeki depremde 1200 kişi yaşamını yitirmişti.

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