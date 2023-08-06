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Fahrettin Koca: 617 depremzede tedavi görüyor

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Maraş merkezli depremlerde yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.
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türkiye Fahrettin Koca Maraş depremleri yaralılar

HABER MERKEZİ

6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Maraş merkezli depremlerin üzerinden 6 ay geçti.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

“Depremin üzerinden 6 ay geçti. 1 Milyon 123.211 depremzedeye sağlık hizmeti verilmiş durumda. 42.295'i küçük, orta ve büyük (ABC grubu) ameliyatlar olmak üzere 73.876 ameliyat gerçekleştirildi.

Halen hastanelerimizde yatan 617 depremzede hastanın tedavisi devam ediyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyor, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyoruz.”

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