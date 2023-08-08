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Diyarbakır-Urfa sınırlarındaki ormanda yangın

Diyarbakır ve Urfa sınırları içinde bulunan Karacadağ Bal Ormanı'nda yangın çıktı.
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kürdistan Diyarbakır Urfa orman yangını

HABER MERKEZİ

Yangın, Siverek-Viranşehir ve Diyarbakır sınırları arasında bulunan Karacadağ Bal Ormanı'nda meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, ormanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Siverek, Viranşehir ve Diyarbakır’dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının geniş bir alana yayılması ve arazinin taşlık olması nedeniyle güçlükle müdahale edildiği öğrenildi.

Yangının söndürülmesi için ekiplere bölge halkı da destek veriyor. (Kaynak: İHA)

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