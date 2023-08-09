KDP heyeti Bağdat’ta Talabani ile görüştü: Bağdat’a ortak heyet gönderilecek

BAĞDAT (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) heyeti, Kürdistan Bölgesi'nin çıkarları doğrultusunda petrol ve doğal gaz yasa tasarısının hazırlanmasını görüşmek üzere KYB lideri Bafil Talabani ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi’ndeki memurların maaşları ele alınırken, KYB ve KDP'nin petrol ve doğal gaz yasa tasarısının hazırlanmasında birlikte çalışması masaya yatırıldı.

Talabani'nin, her iki partinin ayrı listelerle katılacağı Kürdistan Parlamento ve Kerkük İl Meclisi seçimlerinin tarihini desteklediği kaydedilirken, KDP heyetine, "Keşke Kerkük'te birlikte olsaydık" dediği ifade edildi.

K24 Bağdat muhabiri, görüşmede iki tarafın Iraklı siyasi liderlerle Erbil ve Bağdat arasındaki tüm meseleleri görüşmek üzere yakın gelecekte ortak bir heyet olarak Bağdat'a gitmeye karar verdiğini belirtti.

KDP Siyasi Büro Başkanı Fazıl Mirani başkanlığındaki üst düzey heyet, 3 gündür Bağdat'ta siyasi liderlerle bir dizi görüşme yapıyordu. Heyet, temaslarını tamamlayarak bugün Erbil’e döndü.