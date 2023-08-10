KYB’li parlamentere suikast girişimi

KERKÜK (K24)

K24’ün edindiği bilgiye göre silahlı bir grup, Hemrin’de KYB bürosuna baskın düzenleyerek ateş açtı.

Saldırıda, büroda bulunan bir kişi yaralandı.

Olaya ilişkin bir kaynak, “Bir süredir Xurmatu’da bir grup tarafından Haşdi Caş (Hain) (Haşdi Kurdi) gücü kurulmaya çalışılıyor. Mela Kerim Şukur'un, bu grubun kurulmasına engel olduğu söyleniyor. Bu yüzden bugün KYB bürosunda suikast düzenlemek istediler” dedi.

Mela Kerim Şukur'un ofisinden yapılan açıklamada ise, “Vatandaşlarımız müsterih olsun, Sayın Mela Kerim Şukur güvendedir ve Hemrin’deki büroya düzenlenen suikast girişiminden sağ olarak kurtulmuştur” denildi.

K24’e konuşan eski Selahaddin Vali Yardımcısı ve kıdemli KYB yetkilisi Emin Aziz, iki kişinin Mela Kerim Şukur’a yönelik suikast girişiminde bulunan kişinin, Xurmatu’daki Şiilerle birlikte “Haşdi Caş”ı kurmaya çalışan Muhammed Arif’in oğlu olduğunu söyledi.

Emin Aziz, “Saldırgan, Mela Kerim Şukur’le görüşme bahanesiyle içeri girmiş ancak suikast girişiminde bulunmuş” dedi.

Yaralanan kişinin KYB bürosu korumalarının elinde olduğunu belirten Aziz, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

K24’ün daha önce “Haşdi Kurdi” kurulmasıyla ilgili plan ve programı ortaya çıkarmıştı. Edinilen bilgiye göre cuma günü, Xurmatu’da söz konusu grubun ofisinin açılması için hazırlık yapılıyordu.