Suriye’de rejim güçleri ile DAİŞ arasında çatışma: Ölü ve yaralılar var

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Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından bugün yapılan açıklamada, rejim güçlerinin Deyr ez-Zor’un doğu kırsalındaki çölde kendi kontrol alanlarında yürüttüğü güvenlik operasyonları sırasında çatışma yaşandığı belirtildi.

Açıklamada çatışmalarda ölü yaralıların olduğu ifade edildi.

SOHR üç gün önce de, DAİŞ’in, Rakka kırsalında 2017’den bu yana Suriye rejim güçlerinin kontrolü altında bulunan Madan Atik beldesinde rejime ait mevzilere ve kontrol noktalarına saldırdığını bildirmişti.

Bu saldırıda, 10 rejim askeri ölmüş, 6’sı da yaralanmıştı.

SOHR’a göre, Suriye çölündeki askeri operasyonlarda ölenlerin sayısı bu yılın başından bu yana 379’a ulaştı.