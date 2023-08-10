İran'da yeni başörtüsü yasası yolda: Kadınlara ağır cezalar gelebilir

HABER MERKEZİ

Yeni tasarının kabul edilmesi halinde, gelecek yıl yapılacak meclis seçimlerine az bir süre kalmışken ve ülke ekonomisi nükleer program nedeniyle uygulanan ambargoların ağırlığı altında ezilirken yeni sorunları ve kadınlara yönelik ağır cezaları beraberinde getirebilir.

Ülkenin teokratik yönetimi, zorunlu başörtüsü uygulaması konusunda iş dünyasını yeni savaş alanının merkezi haline getirmek için yoğun mücadele içerisinde.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Size söylüyorum, bu başörtüsü eksikliğine kesinlikle son verilecek" tehdidinde bulundu.

Yetkililer arabalarda başörtüsüz görülen kadınlara uyarı mesajları göndermeye başladı.

Bu bağlamda vatandaşlara yaklaşık 1 milyon mesaj gönderildi. Zaman içinde yaklaşık 2 bin araca el konuldu ve 4 binden fazla kadın da savcılığa sevk edildi.

Bunu, güvenlik güçlerinin sosyal medyada iş yerinde başı açık kadın görüntülerine yer veren şirketler takip etti.

Polis, bu firmaları teker teker araştırdı.

Aylık 40 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan ve son derece popüler bir dijital perakende satış sitesi olan Digikala'nın ofislerinden biri kapatıldı.

Baskılar başkent Tahran'ın dışına da taştı.

Ülkenin kuzeyindeki Lahican kentinde yerel sağlık yetkilileri hastane ve kliniklere başı açık kadınlara hizmet vermeyi durdurma talimatı verdi.

Tahran'ın doğusundaki Damavand'da savcılar, başörtüsü takmayan bir kadına hizmet verdiği gerekçesiyle bir banka müdürü ve veznedarın tutuklanmasını emretti.

İran'ın Meşhed kentindeki kafelerde açık havada oturmak yasaklanırken, İsfahan'da sertlik yanlıları mağazalarda kadın ve erkeklerin karışık çalışmasını yasaklamayı tartışıyor.

Eğlence sektörü de mercek altına alınmış durumda.

Polis, başörtüsüz kadınların kamera arkasında çalıştığı film yapımlarını durdurmakla tehdit ediyor.

Yargıçlar ayrıca başörtüsü takmamaktan hüküm giyen kadın ünlüleri hapis cezası yerine kamu hizmeti olarak morglarda çalışmaya mahkum etti.

Keza bu kadınların normal işlerine geri dönebilmeleri için bir psikologdan akıl sağlığı raporu almaları şartı getirildi. (Kaynak: euronews)