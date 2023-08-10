Politika

Silahlı kişiler etrafa ateş açtı: 17 ölü

Nijerya'da zaman zaman dini çatışmaların yaşandığı Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi.
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dünya nijerya silahlı çatışma saldırı

HABER MERKEZİ

Özel Askeri Görev Gücü Plateau Sözcüsü Yüzbaşı Ola James, yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde Plateau eyaletine bağlı Barkin Ladi bölgesine gelen henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin etrafa ateş açtığını belirtti.

James, saldırıda 17 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Bölgeye askerlerin sevk edildiğini aktaran James, durumun kontrol altına alındığını ifade etti.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde zaman zaman Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında şiddet olayları yaşanıyor. Eyalette geçen ay düzenlenen operasyonlarda 130 yasa dışı silah ele geçirilmişti.

Plateau Valisi Caleb Mutfwang, son 3 ayda yaşanan din temelli çatışmalarda 300'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

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