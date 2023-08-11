Diyarbakır’da bir evde yangın çıktı: Dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı

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Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi 1006. Sokak'ta bulunan 14 katlı apartmanın 11. katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında, dumandan etkilenen 10 kişi sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (Kaynak: AA)