Fırat Nehri’ne giren baba ve oğlu boğuldu

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Antep'in Karkamış ilçesinde oğluyla birlikte serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde boğulan babanın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Karkamış ilçesi Karşıyaka Mahallesi Altınbaş mevkiinde meydana geldi.

Görgü tanıklarının anlatımına göre, sıcak havada serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Necati K. (45) ve oğlu Muhammet K. (11), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çevredeki vatandaşların kurtarma çabaları sonuçsuz kalırken, baba-oğul suyun içinde gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların çalışmaları sonucu 11 yaşındaki Muhammet K.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Daha sonra baba Necati K.'nin cansız bedeni de bulunarak Fırat Nehri'nden çıkarıldı. Cenazenin çıkarılışı esnasında baba ile oğulun yakınları sinir krizi geçirdi. Serinlemek için girdikleri suda boğulan Necati K. ve Muhammet K.'nın cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (Kaynak: İHA)