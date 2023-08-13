Spor

Dev maçta kazanan çıkmadı

İngiltere Premier Lig 2023-2024 sezonunun ilk haftasındaki Chelsea-Liverpool maçı 1-1 tamamlandı.
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avrupa Chelsea Liverpool Premier Lig

HABER MERKEZİ

Mauricio Pochettino teknik direktörlüğünde kadroda yeniden yapılanmaya giden Chelsea, geçen sezon beklentilerin uzağında kalan Liverpool'u ağırladı.

Karşılaşma, Liverpool'dan Diaz'ın 18 ve Chelsea'den Disasi'nin 37. dakikada kaydettiği gollerle berabere bitti.

Günün diğer maçında ise Brentford ile Tottenham 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibi Brentford'ın gollerini 26. dakikada Mbeumo ve 36. dakikada Wissa attı. Tottenham'ın golleri ise 11. dakikada Romero ve 45+4'üncü dakikada Royal'den geldi.

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