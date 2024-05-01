Neçirvan Barzani: Kürdistan, Irak ve dünya işçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kürdistan, Irak ve dünya işçilerini kutladı.

Neçirvan Barzani yayımladığı 1 Mayıs mesajında, “Kürdistan, Irak ve dünya işçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı en içten şekilde kutluyorum. Emeklerini takdir ediyor, kendilerine kolaylık, mutluluk ve refah diliyorum.” ifadelerini kullandı.

İşçilerin görev ve emeklerine, yeniden inşa sürecindeki aktif rollerine dikkat çeken Neçirvan Barzani, işçilerin haklarına ve meşru taleplerine verilen desteğin devam edeceğini vurguladı.

“İşçi sınıfına ve ailelerine daha iyi bir yaşam ortamı ve çalışma şartı sağlayacak modern bir yasaya ihtiyaç var” diyen Neçirvan Barzani mesajının devamında şunları kaydetti:

“Sendikaları ve ilgili kuruluşları daha ​​iyi çalışmaya, işçi haklarının korunması ve eşit istihdam olanakları sağlanması için daha fazla çaba göstermeye çağırıyorum. İlgili tarafların iş başında hayatını kaybeden işçilerin ailelerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesine önem vermesi gerekiyor. Tüm işçilerin 1 Mayıs'ını kutluyor, kendilerine huzur dolu bir tatil diliyorum.”