Başbakan Zaho’da Delal Kornişinin açılışında konuştu: Sözümüzü yerine getirdik

ZAHO (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Duhok temaslarının ardından Zaho’ya geçerek, Delal Kornişinin açılışını yaptı.

Açılış töreninde konuşan Başbakan Mesrur Barzani, “Çok kısa sürede hayata geçirilen çok önemli ve güzel bir projenin açılışını yapmak üzere bugün bu törende sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Başbakan, “Sizleri, Zaho halkını ve tüm Kürdistan halkını tebrik ediyorum. Umarım hepiniz bu projeden faydalanır ve memnun kalırsınız” ifadelerini kullandı.

“Bu projeyi uygulayan firmalara, Zaho Bağımsız İdaresi'ne ve Zaho halkına işbirlikleri ve sabırları için teşekkür ediyorum” diyen Başbakan, şöyle devam etti:

“Zaho'da ve Kürdistan'ın diğer tüm parçalarında gün geçtikçe projeler hayata geçecek inşallah. Daha önce bazı sözler verdiğimizi ve sonra gelip sözlerimizin yerine getirildiğini görmek benim için mutluluk verici. Bu tür projeleri hayata geçirmek için verdiğimiz sözler karşılığını verdi ve bu projelerin açılışına katıldık.

Bu proje (Zaho Kornişi) Zaho'da uygulanan tek proje değil; şimdiye kadar Zaho'da yol projeleri, bir dizi başka projenin açılması, eski Zaho şehrinin restorasyonu da dahil olmak üzere birçok proje uygulandı. Umarım daha sonra vaktim olur ve orayı ziyaret edip görebilirim.

Bildiğim kadarıyla bu dönemde Zaho'da 170'den fazla proje hayata geçirildi. Bir sonraki aşamada Zaho'da bir dizi başka proje gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bunlardan biri 60 metrelik yol inşaatı, diğeri de müjdelemek isterim ki Habur Nehri tamamlanana kadar Zaho Kornişini yapmaya devam edeceğiz ve Allah'ın izniyle diğer etaplar da hayata geçirilecek.

Habur Nehri üzerinde yer alan Zaho Barajı'nda da büyük ve stratejik bir projeyi hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Bu şüphesiz Zaho halkına ve tüm Kürdistan'a büyük fayda sağlayacaktır.”