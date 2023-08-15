Politika

Rojava’daki Özerk Yönetim’den DAİŞ’lilerin çocukları için uluslararası topluma çağrı

Rojava’daki Özerk Yönetimi, DAİŞ mensuplarının çocukları için eğitimi merkezleri ve topluma adaptasyonları konusunda uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu.
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kürdistan Rojava özerk yönetim DAİŞ

HABER MERKEZİ

Özerk Yönetim dün yaptığı açıklamada, yer bulma, hapishane ihtiyaçları ve bölgeyi DAİŞ tehdidinden koruma konusunda büyük zorluklar yaşandığını belirtti.

Yönetim, uluslararası toplumu DAİŞ mensuplarının yargılanmasının etkinleştirilmesi, sosyal ve uluslararası adaletin sağlanması için kolaylık ve yardım sağlamaya çağırdı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"DAİŞ’li çocuklarının dosyası tehlikelidir. Topluma kazandırılmaları için eğitim merkezleri açılmalıdır. Onlar birer terör fikrinin kurbanlarıdır. Onları eğitmek, gelecekte tüm dünyayı etkileyecek bir tehdidi önler. Herhangi bir gecikme bu riski artırır.”

Yönetim açıklamasında ayrıca, DAİŞ fikrinin yayılmasını önlemek ve bölge bileşenlerinin en yüksek çıkarlarını korumak için uluslararası toplumu bu yönde hazır ve açık olmaya ve çocukların geleceğini korumaya çağırdığını belirtti.

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