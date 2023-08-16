Mesrur Barzani: KDP, büyük sorumluluklar alan ve Kürdistan iradesini güçlü tutan partidir

ERBİL (K24)

KDP Genel Başkan Yardımcısı ve Başbakan Mesrur Barzani, KDP’nin 77’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesrur Barzani mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kürdistan Demokrat Partisi’nin 77’nci kuruluş yıldönümü ve ulusumuzun lideri ve rehberi Sayın Başkan Mesud Barzani’nin doğum günü dolayısıyla Sayın Başkan’a ve Kürdistan Demokrat Partisi’nin tüm üye, taraftar ve dostlarını, onurlu şehit ve Enfal kurbanlarının ailelerini, Kürdistan’ın cesur ve kahraman Peşmerge’sini ve tüm vatanperver Kürdistanlıları en içten şekilde kutluyorum.

16 Ağustos sadece köklü bir partinin kuruluşu ve ulusumuzun ruhani babası Ölümsüz Mustafa Barzani’nin Kürdistan’a öncülüğünün değil aynı zamanda büyük ve gururlu Kürtlüğün, vatanperverliğin, baş eğmezliğin, halen tüm bileşenleriyle birlikte mücadele ve bedel vermeye devam eden Kürdistan halkının meşru haklarını savunmanın, her zaman en ön cephede Kürdistan halkının statüsü, toprağı ve haklarını savunmanın okulunu anmaktır.

KDP, büyük devrimler ile kazanımların ana partisidir. Yaşamını ve ömrünü milletin ve vatanın onuru, Kürdistan gururuna adayan, tarihi övünç ve egemenlik dolu, bir Peşmerge lidere sahip olan bir partidir.

KDP hiçbir zaman Kürdistan sadece belirli bir bölgesinin partisi olmamıştır. Bilakis kuruluşundan bu yana bölgenin tüm sınırlarını aşarak toplumsal bir Kürdistan partisi, ulusal kazanımların güçlü koruyucusu, özgürlük ve demokrasi değerlerinin ve Kürdistan’daki birlikteliğini savunucusu olmuştur.

KDP, KDP, büyük sorumluluklar alan ve Kürdistan iradesini güçlü tutan partidir ve bugüne kadar da Kürdistan halkına öncülük ederek Kürdistan Bölgesi’nin ulusal ve anayasal statüsünü korumak ve geliştirmek adına, Kürdistan’ı inşa ve kalkındırma kervanının öncüsü olmuştur.

Bu gururlu anmada KDP’nin kuruluş yıldönümünü, tarihi lider ve ulusumuzun ruhani babası Mustafa Barzani’yi, şehit lider İdris Barzani’yi ve Kürdistan’ın özgürlük yolunun tüm şehitlerini saygı, sevgi ve vefayla anıyoruz.

16 Ağustos tüm Kürdistan’a kutlu olsun.”