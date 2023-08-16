Bugün KDP’nin 77’nci kuruluş yıldönümü

ERBİL (K24)

KDP, Ölümsüz Lider Mele Mustafa Barzani liderliğinde, 16 Ağustos 1946 tarihinde Kürdistan Cumhuriyeti’nin başkenti Mahabad’da kuruldu.

KDP’nin kuruluş amacı; Irak işgali altındaki Güney Kürdistan’da tüm dini ve etnik yapılarla birlikte bağımsız bir Kürdistan devleti kurmak olarak belirlendi.

1946’daki kuruluşunda Kürt Demokrat Partisi adı konulan partiye, 1953 yılında Kerkük’te gerçekleştirilen kongrede Kürdistan Demokrat Partisi adı verildi.

KDP’nin ilk kongresi, Said Fehim Feyli’nin Bağdat’taki evinde gerçekleştirildi. Bu kongreye 70 üye katıldı. Bu üyelerden Ali Abdullah, Cafer Habib, Muhammed Kerim, Salih Yusuf ve birkaç üye partinin programını belirledi.

Kongrede yapılan seçim sonucunda Mele Mustafa Barzani, KDP’nin Başkanı seçildi.

KDP, ikinci kongresini Ali Hemdi’nin Bağdat’taki evinde Mart 1951 yılında gerçekleştirdi. 3’üncü kongre 1953 yılında Kerkük’te yapıldı. 4’üncü kongre ise Ziyade Koyi’nin Bağdat’taki evinde 1959 yılında yapıldı.

KDP 77 yıldır siyaset, sosyal, ekonomik, yerel ve uluslararası arenada varlığını sürdürüyor.

KDP, Kürdistan ve Irak’taki son seçim sonuçlarına göre halen en güçlü ve birinci parti olarak siyasi hayatını devam ettiriyor.

II. Dünya Savaşı’nın ardından Kürtlerin ümitsizliğe kapıldığı bir dönemde kurulan KDP, Kürdistan’ın ilk partisi olma özelliğini taşıyor.

Kürdistan Demokrat Partisi’nin kurulduğu tarihte Başkan Mesud Barzani, Mahabad'da Kürdistan Cumhuriyeti’nin bayrağı altında dünyaya geldi.

4 Ekim 1979’da Mergever bölgesinde gerçekleştirilen kongrede Başkan Mesud Barzani, KDP Başkanlığı’na seçildi.

Uzun bir mücadele sonrası 1992 tarihinde Kürdistan Bölgesi Yönetimi kuruldu. İlk parlamento ve hükümet ilan edildi.

KDP’nin şimdiki Başkanı Mesud Barzani, 2005 tarihinde Kürdistan Parlamentosu’nda Kürdistan Bölgesi Başkanı seçilmişti.

KDP, parlamento seçimlerinde Kürdistan genelinde birinci parti olarak çıkmış, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve diğer partilerle koalisyon hükümeti kurmuştu.

2017 yılında Başkan Mesud Barzani öncülüğündeki Kürdistan Bölgesi liderliği referanduma karar verdi ve KDP aktif olarak referandum sürecine katıldı. KDP’nin önemli bir rol üstlendiği referandumda Kürdistan halkı yüzde 93’lük “evet” oyuyla bağımsızlığa onay verdi.

Son Irak seçimlerinde de önemli bir başarı elde KDP, Kürdistan Bölgesi’nde yine birinci parti oldu ve Irak’ın en etkili siyasi güçlerinden biri olma başarısını gösterdi.