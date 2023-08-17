DNO, Kürdistan Bölgesi'nde petrol üretimine başladı

ERBİL (K24)

Norveçli şirket DNO, Kürdistan Bölgesi'nde petrol üretimine yeniden başladı.

Norveçli petrol şirketi DNO, Kürdistan Bölgesi'nde Tavkiye petrol sahasında petrol üretimine yeniden başladıklarını açıkladı.

DNO'dan bugün yapılan açıklamaya göre, üretilen petrol miktarı Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin iç ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak ve iç piyasalarda eskiye göre daha düşük fiyatlardan işlem görecek.

Açıklamada, “Tavkiye sahasındaki petrol üretiminin bir kısmı geçen ay yeniden başladı ve yerel şirketlere dış pazardan daha düşük fiyatlarla satılıyor. Tavkiye sahası günde yaklaşık 40 bin varil petrol üretiyor ve bunun bir kısmı tankerlerle yerel şirketlere satılıyor” denildi.

DNO CEO'su Bijen Rahmani, “Boru hattıyla petrol ihracatına devam etme umudu yokken, petrolü tankerle taşımanın yollarını arıyoruz” dedi..

Norveçli bir petrol şirketi olan DNO, dört aylık aranın ardından Tavkiye petrol sahasında üretime yeniden başladı.