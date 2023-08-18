Politika

Karadeniz’de Rus gemilerine saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait insansız deniz aracının Karadeniz’de Rus savaş gemilerine saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.
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dünya Ukrayna karadeniz Rus gemileri saldırı

HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırının bu gece yapıldığı belirtilerek, “Ukrayna ordusu, insansız deniz aracıyla Karadeniz’de Sivastopol’un 237 kilometre güneybatısında devriye gezen Rus savaş gemilerine saldırı girişiminde bulundu" denildi.

Saldırının hedefine ulaşamadığına işaret edilen açıklamada, insansız deniz aracının Rus devriye gemileri “Pıtlivıy” ve “Vasiliy Bıkov” tarafından açılan ateş sonucu imha edildiği belirtildi.

 

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