Jina Emini'nin devrimini anlatan bir film çekildi

ERBİL (K24)

“Deng Hilat” (Saund Rise) adlı kısa filmde Jina Emini ve kadın devrimi ele alınıyor.

K24’e konuşan filmin senaristi ve yönetmeni Firya Yunus, filmin kadın devriminin iki kurbanını konu aldığını belirtti.

Bu iki kişinin İran’da gözaltına alındığını, işkence ve tecavüze uğradığını belirten Firya Yunus, “Bu kişiler İran’dan çıkıp marşlarını başka ülkede yazabilir” dedi.

Filmde Nikwan Qaderi, Dilnya Waisi, Emir Sereceddin, Dilnya Lutfi ve Hawar Fares’in oynadığını belirten yönetmen Firya Yunus, Muhammed Salih Kerim, Kurmanc hoşyar ve Horin Yunus’un yönetmen yardımcılığını üstlendiğini ifade etti.

JİNA EMİNİ’NİN ÖLDÜRÜLMESİ

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine memleketi Seqiz’da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, Rojhilat ve İran geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Aylarca süren olaylarda yaklaşık çok sayıda gösterici öldürülmüş, yüzden fazla da emniyet görevlisi hayatını kaybetmişti.