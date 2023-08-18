Irak Sağlık Bakanlığı: Yeni Covid-19 vakasına rastlanmadı

ERBİL (K24)

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Covid-19'un "BA.2.86" varyantının statüsünü, taşıdığı çok sayıdaki mutasyon nedeniyle "gözlem altındaki varyant" olarak güncelledi.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Saif Bedir, ülkede yeni vaka tespit edilmediğini belirtti.

Birçok ülkede yeni vakaların tespit edildiğini ifade eden Saif Bedir, WHO ile işbirliği içerisinde Covid-19’a karşı çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

Covid-19 salgını nedeniyle dünyada 7 milyondan fazla insan hayatını kaybetmişti. Bazı uzmanlar, bu sayının 20 milyondan fazla olduğu görüşünde.

Kürdistan Bölgesi ve Irak 2020 yılında diğer ülkelerle beraber salgına yönelik önlemler kapsamında karantina uygulamıştı.

Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanlığı verilerine göre 7 binden fazla virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

WHO, 9 Ağustos'ta Eris varyantına ilişkin bir rapor yayımlamıştı.

Rapora göre, önceden "gözlem altındaki varyant" olan ve statüsü "izlenmesi gereken varyant" olarak değiştirilen Eris'in yaygınlığında istikrarlı bir artış olduğu belirtilmiş, 7 Ağustos itibarıyla 51 ülkeden 7 binin üzerinde numune paylaşılmıştı.