Cevdet Yılmaz: Diyarbakır'ın hizmete ihtiyacı var, ideolojik çatışmaya, kavgaya değil

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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen "Şehir Buluşmaları" programında, Diyarbakır'ın çok özel, medeniyetler ve maneviyat şehri olduğunu, aynı zamanda büyük bir ticaret, ekonomi ve kalkınma potansiyelinin bulunduğunu söyledi.

"Diyarbakır yoksul olacak bir il kesinlikle değil" ifadelerini kullanan Yılmaz, kentin başka bölgeleri besleyecek, onlara destek olabilecek potansiyele sahip olduğunu anlattı.

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeter ki Diyarbakır'ın huzuru, birliği, beraberliği olsun. Yeter ki gerçekten Diyarbakır'a hizmet etmek için çalışılsın. Başka da bir şeye ihtiyaç yok. Ama uzun yıllar maalesef terör başta olmak üzere birtakım nedenlerle bu potansiyel yeterince harekete geçmemiş. Şimdi önümüzdeki süreçte Allah'ın izniyle artık terörün çok az seviyelere düştüğü, huzur, güven ortamının pekiştiği bir ortamda Diyarbakır bu potansiyelini harekete geçirecek. Turizmle ticaretle sanayiyle tarımla her alanda yatırımlarla üretimle çok farklı bir Diyarbakır'ı inşa edeceğiz inşallah. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda Diyarbakır yüzyılı olacak inşallah."

Diyarbakır'da 480 bin insana sosyal destek verdiklerini, yardımcı olduklarını anlatan Yılmaz, eğitimden sağlığa, altyapıya kadar birçok hizmet götürdüklerini bildirdi.

Diyarbakır Havalimanı'nın bugün bölgenin en güzel, en ileri havalimanlarından biri olduğunu bildiren Yılmaz, bunların vatandaşlara mutlaka anlatılması gerektiğini ifade etti.

"DİYARBAKIR'IN HİZMETE İHTİYACI VAR, KAVGAYA DEĞİL"

Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

“Birtakım ideolojik çevrelerin vatandaşlarımızın zihninden gerçeklikten kopuk algılar oluşturmasına müsaade etmememiz lazım. Bu da hepimizin görevi, teşkilatın görevi. Tabii ki gönüllü bir yapıdır teşkilatlarımız. AK Parti'nin teşkilatları çok kıymetli. Bunu yaptığımız zaman önümüzdeki mahalli seçimlerde Diyarbakır birçok çevreyi şaşırtan sonuçlar ortaya koyabilir. Diyarbakır'ın hizmete ihtiyacı var, ideolojik çatışmaya, kavgaya değil. Gençlerini geleceğe hazırlamaya ihtiyacı var. Birçok gencimizi bu terör örgütleri aldılar, heba ettiler. Bizim bu gençlerimizi okullarda yetiştirmemiz, teknolojiyle tanıştırmamız, sanatla kültürle buluşturmamız lazım. Niçin gidip terör örgütlerine kurban olsun bu gençlerimiz. Ben inanıyorum ki Diyarbakır halkına iyi anlatırsak çok farklı neticeler çıkar ortaya."

"İki tür belediyecilik var. Biri belediyeyi halka hizmet etmek için belediyecilik yapanlar, diğeri belediyeyi bir araç olarak görenler, başka amaçlar için. Kişisel ve ideolojik. Belediyeciliği kendi kişisel şöhreti, namı veya ideolojisi için kullananlar var. Mensup olduğu örgüt için kullananlar var" ifadelerini kullanan Yılmaz, AK Parti'nin hiçbir zaman belediyeciliği başka amaçlar için kullanan bir parti olmadığını vurguladı.

YEREL SEÇİMLER ÇALIŞMASI



Gelecek yıl yapılacak olan yerel seçimlere değinen Yılmaz konuşmasını şöyle tamamladı:

“Biz inşallah önümüzdeki yerel seçimlerde halkımızın çok daha geniş kesimlerini samimi bir belediyecilikle hizmet odaklı bir belediyecilikle buluşturacağız. Yerel yönetimler çok önemli. Halkın rahatı ve huzuru, ekonominin gelişmesi, yerel kalkınma ve demokrasi için belediyeler çok kıymetli. İnşallah Diyarbakır'da, bütün illerimizde AK Parti olarak yerel seçimlerde farklı bir başarıyı da hep birlikte elde edeceğiz. Bunun yolu da belli. Daha çok çalışacağız, daha çok uğraşacağız. Halkımızla daha fazla yüz yüze geleceğiz. Esnafıyla kanaat önderleriyle kadınlarla gençlerle toplumun bütün kesimleriyle bir araya geleceğiz. Teşkilat bunu sahiplendiği zaman çok farklı neticeler ortaya çıkacak. Biz de elimizden gelen tüm gücümüzle sizlerin yanında olacağız. Hep birlikte Diyarbakır'ımızı, ülkemizi çok daha güzel bir geleceğe kavuşturacağız."