İsveç ve Ukrayna arasında CV90 zırhlı araçları üretimi anlaşması

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, resmi temaslar kapsamında İsveç’in başkenti Stockholm’e gitti. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya gelen Zelenskiy, görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.

İsveç’e gerçekleştirdiği ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Zelenskiy, “Önceliğimiz savunma alanındaki işbirlikleri. Güçlü İsveç CV90 zırhlı araçları dahil olmak üzere geniş bir gündemimiz var. Askerlerimiz savaş alanında araçları çoktan kullanmaya başladı. Biz ayrıca İsveç ile birlikte CV90 zırhlı araçlarını Ukrayna’da da üreteceğiz. Ukraynalı pilotlarımız Gripens denemelerine çoktan başladı. Şu anda yeni 13. İsveç askeri yardım paketinin transferini hazırlıyoruz. Bu pakette önemli olan şey hava savunma ve savaş araçları için mühimmat, zırhlı araçlar için yedek parçalar, mayın temizleme ekipmanlarıdır” dedi.

Kristersson ise Ukrayna’ya desteklerini sunarak, “Sadece tüm mücadelelerinizde yanınızda olmamız bu ihtiyacı pekiştiriyor” ifadelerini kullandı.

İSVEÇ'İN UKRAYNA'YA YARDIMLARI

İsveç, tanklar, uçaksavar sistemleri ve zırhlı Tip 90 piyade savaş araçları gibi silahlar sağlayarak Ukrayna'ya destek sağlıyor. İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson salı günü yaptığı açıklamada, hükümetin Ukrayna'ya daha önce teslim edilen silah sistemlerinin mühimmatı ve yedek parçalarından oluşan 313,5 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi planladığını ifade etmişti.