Maraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem

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AFAD’ın açıklamasına göre saat 10.05’te merkez üssü Göksun ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 22.17 kilometre olarak açıklandı.

6 Şubat depremlerinin ardından bölgede sık sık küçük çaplı depremler meydana geliyor.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR: KÜÇÜK KÜÇÜK OLUYOR

Prof. Dr. Naci Görür bugün Maraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili "Muhtemelen 6 Şubat Elbistan depreminin artçısı" değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, şunları ifade etti:

"Maraş, Huğtaş-Göksun’da 4,1 deprem. Muhtemelen 6 Şubat Elbistan depreminin artçısı. Çardak Fayı kırıldıktan sonra Göksun bölgesinde, Savrun Fay zonunda görece stres birikimi arttı. Savrun ve Saimbeyli fay zonları arasında Adana Havzasına doğru küçük küçük depremler oluyor. Sevgiyle"