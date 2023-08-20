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Diyarbakır'da husumetli ailelerin barış yemeğinde silahlı kavga: 12 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde husumetli ailelerin bir araya geldiği barış yemeğinde çıkan silahlı kavgada, 12 kişi yaralandı.
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HABER MERKEZİ

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kız kaçırma meselesi nedeniyle husumetli ailelerin bir araya geldiği barış yemeğinde çıkan silahlı kavgada, 12 kişi yaralandı.

AA’ya konuşan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Bismil ilçesinde kız kaçırma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan ailelerin anlaşmazlığın çözümü için düzenlenen barış yemeğinde bir araya geldiklerini söyledi.

Yemekte, aileler arasında çıkan anlaşmazlık sebebiyle silahlı kavga yaşandığını ifade eden Su, "Maalesef 12 vatandaşımız silahla yaralanmıştır. Konuyla ilgili emniyet güçlerimiz gerekli tedbirleri almıştır. Olayla ilgili gerekli tahkikat sürüyor" dedi.

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