Genel

ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

ABD'nin Washington eyaletinde, bir nargilecide yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD Washington eyaleti ABD saldırı

HABER MERKEZİ

Polisten yapılan açıklamaya göre, Seattle'daki Mount Baker mahallesinde bulunan bir nargileciye sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda kurşunların hedefi olan 22 ve 33 yaşlarındaki 2 erkek olay yerinde, 30 yaşında bir kadın da kaldırıldığı hastanede öldü.

Polis, yaşları 21 ila 38 olan 6 yaralıdan birinin durumunun kritik, diğerlerinin iyi olduğunu söyledi.

Olay yerinde 5 adet silah bulunduğunu bildiren polis, saldırının muhtemel şüphelilerine dair bilgi vermedi.

Maktullerin isimleri açıklanmazken, saldırının sebebi araştırılıyor.

Seattle Belediye Başkanı Bruce Harrel ise yaptığı yazılı açıklamada, polisin sürdürdüğü yoğun çalışmalara rağmen kentte bunun gibi bir "trajediye" sebep olabilecek çok sayıda yasa dışı silahın mevcut olduğunu belirtti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv