Şampiyonlar Ligi’ne katılacak son 6 takım belli oluyor
HABER MERKEZİ
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu ilk maçları, yarın ve 23 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.
Tamamı saat 22.00'de oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
22 Ağustos Salı
Royal Antwerp (Belçika) - AEK (Yunanistan)
Rakow (Polonya) - Kopenhag (Danimarka)
Rangers (İskoçya) - PSV Eindhoven (Hollanda)
23 Ağustos Çarşamba
Maccabi Haifa (İsrail) - Young Boys (İsviçre)
Molde (Norveç) – Galatasaray (Türkiye)
Braga (Portekiz) - Panathinaikos (Yunanistan).