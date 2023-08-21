Spor

Şampiyonlar Ligi’ne katılacak son 6 takım belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu 22 Ağustos Salı günü başlayacak.
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avrupa Şampiyonlar Ligi elemeler play-off turu

HABER MERKEZİ

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu ilk maçları, yarın ve 23 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Tamamı saat 22.00'de oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

22 Ağustos Salı

Royal Antwerp (Belçika) - AEK (Yunanistan)

Rakow (Polonya) - Kopenhag (Danimarka)

Rangers (İskoçya) - PSV Eindhoven (Hollanda)

23 Ağustos Çarşamba

Maccabi Haifa (İsrail) - Young Boys (İsviçre)

Molde (Norveç) – Galatasaray (Türkiye)

Braga (Portekiz) - Panathinaikos (Yunanistan).

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