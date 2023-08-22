Politika

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Bağdat ve Erbil’e ziyaret

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahaf, Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan'ın bugün Bağdat’ı ziyaret edeceğini belirtti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak hakan fidan Bağdat Erbil ziyaret

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahaf, Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan'ın bugün Bağdat’a ziyarette bulunacağını söyledi.

Ahmed Sahaf, Hakan Fidan’ın Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya Sudani, Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’le görüşmeler gerçekleştireceğini ifade etti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Fidan’ın 22-24 Ağustos’ta Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.

Fidan’ın, ziyaret kapsamında Erbil ve Bağdat'ta üst düzey temaslar gerçekleşeceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ziyaret vesilesiyle, Irak ile iş birliğimizi olumlu bir gündem temelinde her alanda daha da ilerletmeye matuf imkanlar ele alınaca. Güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacaktır."

Kürdistan Bölgesi Hükümet Sözcüsü Peşewa Hewramani, Facebook hesabından yaptığı açıklamada Türkiye Dışişleri Hakan Fidan’ın Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret edeceğini belirtmişti.

Hakan Fidan’ın Kürdistan Bölgesi ziyaretinde Başbakan Mesrur Barzani'yle bir araya geleceğini belirten Peşewa Hewramani, “Bu hafta Sayın Türkiye Dışişleri Bakanı, Irak ve Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret edecek ve Sayın Kürdistan Bölgesi Başbakanı ile bir araya gelecek” ifadelerini kullanmıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv