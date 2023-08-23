Sağlık

Fahrettin Koca açıkladı: Türkiye’de Covid-19’un yeni varyantı tespit edildi mi?

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'un yeni varyantının şu ana kadar Türkiye'de görülmediğini söyledi.
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HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırşehir’de açıklamalarda bulundu.

Yeni tip coronavirüsün (COVID-19) yeni varyantının şu ana kadar Türkiye'de görülmediğini belirten Fahrettin Koca, "Asla kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil. Griple nasıl mücadele ediyorsak aynı şekilde olacak" diye konuştu.

Kızamık vakalarındaki durumun sorulması üzerine ise Koca, vakaların birkaç ay öncesine göre ciddi oranda azaldığını söyledi.

“ÇANAKKALE’DEKİ YANGINDAN 95 KİŞİ ETKİLENDİ”

Koca, Çanakkale merkeze bağlı Damyeri mevkiinde dün öğle saatlerinde başlayıp hızla yayılan yangından şu ana kadar 95 kişinin etkilendiğini, durumu ciddi olan kimsenin bulunmadığını açıkladı.

Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ndeki 21 hastanın Erzin ve Lapseki devlet hastanelerine nakledildiği bilgisini veren Koca, şu an 75 ambulans ve 4 UMKE ekibinin bölgede hazır beklediğini söyledi.

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