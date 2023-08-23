ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani bugün İngiltere'nin Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Tom Tugendhat ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre g,örüşmede terörle mücadeledeki son gelişmeler, Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin yanı sıra, Erbil-Bağdat ilişkileri ve İngiltere’ye yönelik göç ele alındı.

Kürdistan Bölgesi’ndeki birlik ve beraberliğin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapan Neçirvan Barzani ve Tom Tugendhat, Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin yapılmasının önemine değindi.

“Kürdistan Bölgesi, parlamento seçimlerinin yapılmasına bağlıdır” diyen Neçirvan Barzani, “Kürdistan Bölgesi, meşruiyetini seçimlerden alır” ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi ve Erbil Başkonsolosunun da hazır bulunduğu görüşmede İngiltere, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin kaçak göç ve organize suçlarla mücadeledeki işbirliğinin öneminin altı çizildi.

Görüşmede ayrıca, bölgede uyuşturucuyla ortak mücadelede gerekli adımların atılması gerektiği kaydedildi.