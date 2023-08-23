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Diyarbakır'da barış yemeğinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kız kaçırma meselesi nedeniyle husumetli ailelerin bir araya geldiği barış yemeğinde çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
kürdistan Bismil Diyarbakır silahlı saldırı

HABER MERKEZİ

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 20 Ağustos'ta Tekel Mahallesi'nde barış yemeğinde çıkan silahlı kavgayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında aralarında yaralananların da bulunduğu 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Gözaltına alınan 17 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 5'i de adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

2 şüphelinin arandığı soruşturma kapsamında, 9 şüpheli de hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınacak. (Kaynak: Ajanslar)

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