Genel

ABD’de silahlı saldırı: 5 ölü, 5 yaralı

ABD'nin California eyaletinde bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi vuruldu, beş kişi hayatını kaybetti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD ABD silahlı saldırı

HABER MERKEZİ

CBS Los Angeles'ın haberine göre, California'nın Orange County bölgesindeki bir barda en az 10 kişi vuruldu.

Raporda, olay mahallindeki videoda en az iki cesedin görüldüğü belirtildi.

CBS raporu, saldırının Trabuco Kanyonu'ndaki bir bisikletçi barında gerçekleştiğini ve şu anda büyük bir kolluk kuvvetinin bulunduğunu söyledi.

KCAL News'in kaynaklardan aldığı bilgiye göre saldırganın güvenlik ekipleri tarafından vurulduğu ancak kişinin durumunun bilinmediği belirtildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv