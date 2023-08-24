Politika

İran’da doğal gaz rafinerisinde patlama: 2 ölü, 5 yaralı

İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletinde bir doğal gaz rafinerisinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
İran Doğal gaz patlaması Rezevi Horasan

HABER MERKEZİ

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Rezevi Horasan Vali Yardımcısı Muhammed Zehdi, eyalete bağlı Serahs ilçesindeki bir rafineride gaz sızıntısı nedeniyle bir patlama meydana geldiğini duyurdu.

İranlı yetkili, "Bu patlama sonucu ne yazık ki Serahs Hangiran Rafinerisi'nin 2 çalışanı hayatını kaybetti, yaralanan 5 kişi de hastaneye kaldırıldı ve genel durumları iyi" dedi.

Rezevi Horasan eyaletine bağlı Serahs ilçesi, ülkenin doğusunda Türkmenistan sınırında yer alıyor.

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