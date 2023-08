Başbakan: Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’yla petrol ihracatının başlamasını görüştük

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya geldi.

Eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'de paylaşımda bulunan Başbakan Mesrur Barzani, Alparslan Bayraktar ile Kürdistan Bölgesi petrolünün ihracatının başlamasını görüştüklerini belirtti.

“Bugün Erbil’de Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik” diyen Başbakan, şunları kaydetti:

“Ceyhan Petrol Boru Hattı üzerinden Kürdistan Bölgesi petrolü ihracatının yeniden başlatılmasının önemi konusunda mutabakata vardık.

Enerji işbirliği de dahil olmak üzere Türkiye ile ikili ticareti artırmanın yollarını da değerlendirdik.”

Başbakan Mesrur Barzani ile Türkiye Dışişleri Hakan Fidan, yaptıkları görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Mesrur Barzani, Hakan Fidan ve beraberindeki heyetle Kürdistan Bölgesi petrolünün ihracatı dahil bir dizi önemli bölgesel konuyu görüştüklerini ifade etti.

Başbakan, “Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne ziyareti, iki taraf arasındaki ilişkilerin önemini gösteriyor. Yaptığımız görüşmenden herkesin fayda görmesini temenni ediyorum” dedi.

Türkiye ile Irak arasındaki ilişkiler ile bir dizi konuyu görüştüklerini belirterek, “Kürdistan Bölgesi’nin anayasal hakları çerçevesinde Kürdistan Bölgesi petrolünün nasıl ihraç edileceği, Irak’la sorunların bütün tarafların çıkarları doğrultusunda çözülmesi konularını ele aldık” diye konuştu.

Hakan Fidan ise, Türkiye’nin Bağdat ve Erbil’le ilişkilerin her zaman önemli olduğunu belirterek, Bağdat ziyaretinde Irak-Türkiye ilişkileri, terörle mücadele, su sorunu ve Irak’ın yıkıma uğrayan bölgelerinin yeniden inşası gibi konuların ele alındığını söyledi.

A fruitful exchange today with Türkiye Energy Minister @aBayraktar1 in Erbil. We agreed on the importance of resuming oil exports from the Kurdistan Region through Ceyhan.



We also discussed additional ways to increase bilateral trade with Türkiye, including energy cooperation. pic.twitter.com/KEWqbFKZLu