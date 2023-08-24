Almanya heyetinden Kürdistan Bölgesi’ndeki birlikte yaşam kültürüne övgü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Almanya Parlamentosu üyesi Lamia Qeddur başkanlığındaki Almanya heyetiyle bir araya geldi.

,Almanya’nın Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu Klaus Streicher’in de hazır bulunduğu görüşmede konuk heyet, Kürdistan Bölgesi’ndeki birlikte barışçıl yaşam kültürüne övgüde bulundu.

Radikal düşüncelerle mücadele edilmesi gerektiği vurgulanan görüşmede Kürdistan Bölgesi’ndeki göçmenlerin durumu ve DAİŞ tehdidiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.