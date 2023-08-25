Politika

HDP'nin yeni eş başkan adayları belli oldu

Pazar günü olağanüstü kongre yapacak olan HDP'nin, yeni eş genel başkanlarının Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak olacağı öğrenildi.
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türkiye Sultan Özcan Cahit Kırkazak HDP

HABER MERKEZİ

Kapatılma riskine karşı tüm çalışmalarını Yeşil Sol Parti’ye devredecek olan HDP'nin, yeni seçilecek eş genel başkanlarıyla ilgili kararını 27 Ağustos Pazar günü Ankara’da gerçekleşecek kongrede alacağı belirtildi. 

Eş Genel Başkan seçiminin de yapılacağı kongre öncesi yeniden eş genel başkan adayı olmayacaklarını açıklayan Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın yerine, Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak'ın geçeceği belirtildi. 

Sultan Özcan, HDP MYK’sında STK ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonu Eş Sözcülüğü görevini yürütüyordu.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'in avukatlarından olan Cahit Kırkazak da Yeşil Sol Parti’nin MYK üyesi olarak görev yapıyordu.

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