KDP’nin Kerkük’teki 33 ofisi açılacak
KERKÜK (K24)
Kerkük’te il meclisi seçimlerinden önce Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ofislerinin açılacağı bildirildi.
K24 Kerkük muhabiri, KDP’nin Kerkük’teki 33 ofisinin açılacağını aktardı.
KDP’nin Kerkük’te merkezi ofisiyle birlikte 33 ofisinin bulunduğunu kaydeden K24 muhabiri, KDP’nin Kerkük'e dönmesine karşı çıkanların Türkmen Cephesi ve Arap Koalisyonu olduğunu belirtti.
Söz konusu tarafların seçim arifesinde KDP'nin geri dönüşüne karşı çıkarak sokağın dikkatini çekmek istediklerini söyleyen K24 muhabiri, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin 20 gün önce KDP’nin Kerkük-Germiyan merkezi ofisinin boşaltılması talimatını vermiş ve KDP’nin Kerkük’teki haklarının geri verilmesini istemişti.
KDP ofislerinin boşaltılıp KDP’ye devredilmesi bekleniyor.
KDP’nin Kerkük'teki 33 karargâhının çoğunun Irak güçlerinden boşaltıldığı ve partiye devredilmeye hazır olduğu bildiriliyor.