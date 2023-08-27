The Guardian: Ukrayna ve NATO, 2024 için yeni strateji üzerinde çalışıyor

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Ukrayna Ordusu Başkomutanı Valeriy Zalujnıy'in, NATO’nun iki üst düzey komutanıyla gizli bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

The Guardian’da yer alan haberde, NATO Başkomutanı Christopher Cavoli ve İngiltere Genelkurmay Başkanı Anthony Radakin’in de katıldığı 5 saatlik toplantının, Ukrayna’nın askeri stratejisini yeniden başlatmayı amaçladığı ifade edildi.

Askeri yetkililerin, Ukrayna’nın karşı taarruzunun ilerlemesindeki yavaşlamayla ilgili ne yapılması gerektiğini ve önümüzdeki kış için planları değerlendirdiği aktarıldı.

Gazeteye konuşan kaynakların, görüşmeyle ilgili ayrıntılar vermediği, lakin bu görüşmenin ardından Ukrayna ordusunun stratejisinin değiştiği kaydedildi.

Kaynaklardan biri, halihazırda Ukrayna ordusunun Zaporojye cephesine odaklandığını bildirdi. Ukrayna ordusunun Azak Denizi’ne çıkmaya çalışacağı belirtildi.

The Guardian, Anthony Radakin’in sınırdaki toplantıdan önce Kiev’e gayri resmi ziyarette bulunarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile 45 dakikalık görüşme gerçekleştirdiğini yazdı. Kaynaklara göre görüşmenin amacı, Ukrayna’nın stratejisini ve Batı’nın nasıl yardım edebileceğini daha iyi anlamaktı.