Neçirvan Barzani’den hakimlere: Yasalar, hakime özgür olma yetkisi vermiştir

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Hakimlik Enstitüsü 4’üncü Devre Mezuniyet Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Yasalar, hakime özgür olma yetkisi vermiştir. Bu adalet ve hukukun görevidir. Bağımsızlığınızı koruyun. Hakimin görevi, hiç kimse ve hiçbir tarafın kendisine dayatmada bulanmasını kabul etmemek ve buna razı olmamaktır” dedi.

Yargı Konseyi’nin bazı sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Neçirvan Barzani, “Ancak reform yapmakta kararlıyız. Kürdistan Bölgesi’nde başsavcılıklara ilişkin özel bir yasa tasarısının hazırlanması ve Kürdistan Parlamentosu’nun bir sonraki yasama döneminde onaylanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani hakimlere hitaben, “Zor bir meslek seçtiniz. Bu zorlu yolda siz başarılar diliyorum” dedi.

“Sizler, vatandaşlar, dava ve haklarıyla doğrudan muhatapsınız. Toplumun tüm kesimlerinin hak ve hukuklarının savunucususunuz” diyen Neçirvan Barzani, mahkemelerin bağımsızlığına vurguda bulunarak, “Yargının bağımsızlığı ve yasaların egemenliği, bir ülkede doğru ve başarılı bir yönetimin temel yapı taşıdır. Yasalara ve mahkemelere güven olması için, hakların korunduğuna emin olunması gerekiyor” diye konuştu.

Neçirvan Barzani son olarak, her ülkede adaletin yönetimin temeli, toplumun ve siyasi sistemin koruyucusu olduğunu vurguladı.