Kürdistan Anti Terör: Pencwen’de PKK’lileri taşıyan otomobil hedef alındı

ERBİL (K24)

Kürdistan Anti Terör tarafından yapılan açıklamada öğlen saatlerinde , Süleymaniye’nin Pencwen ilçesindeTürkiye’ye ait bir İHA PKK’lileri taşıyan otomobili hedef aldığı belirtildi.

Açıklamaya göre Germiki nahiyesine bağlı Zengider köyü yakınlarından gerçekleşen saldırıda 3 PKK’li hayatını kaybetti.

Süleymaniye’ye bağlı Pencwen ilçesinin nüfusu 50 bin dolayında ve ilçeye bağlı Nalparêz ve Germik nahiyeleri bulunuyor.

Pencwen ilçesinde PKK güçlerinin varlığı gerekçesiyle zaman zaman Türkiye tarafından SİHA saldırıları düzenleniyor.

Kürdistan Bölgesi'nin sınır bölgelerinde PKK ve Türkiye arasında yaşanan çatışmalardan dolayı köylüler göç etmek zorunda kalırken, vatandaşlar, çevre ve resmi daireler ciddi zararlar görüyor.

Sınır bölgelerindeki çatışmalardan dolayı yaklaşık 800 köy boşaltılmış durumda.

Kürdistan Bölgesi yetkilileri Kürdistan Bölgesi'nin çatışma alanı olarak kullanılmasına karşı çıkarken, vatandaşlar yaşanan çatışmalardan zarar görmeye devam ediyor.