Haşdi Şabi ve ithal Araplardan Kerkük’te KDP karşıtı gösteri

KERKÜK (K24)

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Muhammed Şiya Sudani bu ayın başında, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Kerkük’te işgal edilen bürolarının iade edilmesi talimatı vermişti. Bu karardan rahatsız olan Türkmen Cephesi, Arap Koalisyonu, Haşdi Şabi güçleri ve Kerkük’teki ithal Araplar itirazda bulunmaya başladı.

Dün gece sokağa çıkan Haşdi Şabi unsurları ve ithal Araplar, KDP’nin dönüşünü protesto ederek yolu trafiğe kapattı.

KDP’nin Kerkük’te 33 bürosu bulunuyor ve hepsi de boşaltılmıştı. Ancak kentteki KDP Yönetim Kurulu ana binası hali hazırda Kerkük Operasyonlar Komutanlığı’nın işgali altında bulunuyor.

16 Ekim 2017’de bir Kürt gücünün Haşdi Şabi’yla yaptığı anlaşma sonucunda Kerkük teslim edildi. KDP de tüm bürolarını boşaltıp kenti işgal altında olarak tanımladı. Sudani hükümetinin kurulmasının ardından KDP Kerkük’e yeniden dönmek istiyor.

18 Aralık’ta Irak’ta il meclisi seçimlerinin yapılması bekleniyor. 2005’ten bu yana seçimlerin yapılmadığı Kerkük’te de sandıklar kurulacak. KDP seçmenleri yerine oy kullanma çabası içinde olan Kerkük’ün dayatmayla atanan yönetimi ve bazı çevreler, KDP’nin Kerkük’e dönüşünden rahatsız.

2005’te Kürdistani taraflar Kerkük’te seçimlere Kardeşlik Listesi’yle girmiş ve il meclisindeki 41 sandalyeden 26’sını kazanmıştı. 16 Ekim 2017 olaylarından sonra ise dayatmayla atanan Arap vali, tüm yetkileri gasp etti.