İsrail Halep Havalimanı’nı vurdu

HABER MERKEZİ

Suriye'nin devlet haber ajansı SANA'ya konuşan askeri bir kaynak, İsrail'in 28 Ağustos Pazartesi sabahı yerel saatle 4.30 sıralarında Lazkiye’nin batısından Akdeniz yönünden Halep Uluslararası Havalimanı’na hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

Kaynak, "Bu da havalimanında maddi hasara yol açtı ve hizmet dışı kaldı" dedi.

Öte yandan, Reuters haber ajansının aktardığına göre, Suriye'nin hava saldırısı iddiası karşısında İsrailli yetkililer konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

İsrail en son 21 Ağustos Pazartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'da bazı askeri noktalara füze saldırısı düzenlemişti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.