Yaşam

Başbakan Mesrur Barzani’den yoksul ve dar gelirlilerin ev sahibi olmasına olanak sağlayacak karar

Başbakan Mesrur Barzani, yoksul ve dar gelirlilerin ev sahibi olmasını kolaylaştıracak bir karara imza attı.
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kürdistan Mesrur Barzani yoksullar Karar

ERBİL (K24)

Erbil Valisi Omed Xoşnaw, Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatıyla kamu arazilerinden alınan verginin yüzde 30’dan yüzde 10’a düşürüldüğünü ve kendilerine ev yapma izni verileceğini söyledi.

Erbil Valisi Omed Xoşnaw, yaptığı açıklamada Başbakan Mesrur Barzani’nin kamu arazileri ve ev yapma izniyle ilgili birkaç karar aldığını belirtti.

Omed Xoşnaw, “Kamu arazilerinde belirlenen fiyattan alınan vergi yüzde 30’dan yüzde 10’a düşürüldü. Bunlar tespit edildikten sonra hak sahiplerine ev yapma izni verilecek” dedi.

Geçtiğimiz dönemde vatandaşların talepleri doğrultusunda birkaç toplantı yaptıklarını belirten Vali Xoşnaw, söz konusu taleplerin bir tasarı haline geldiğini ve bu tasarının onayladığını ifade edtti.

Kamu arazilerinde ev yapma izni bulunmuyordu.

Vali Xoşnaw, Başbakan Mesrur Barzani’nin vatandaşlara gerekli kolaylıkların sağlanması yönünde talmat verdiğini ve ilgili kurumları görevlendirdiğini kaydetti.

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