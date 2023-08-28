Irak’ta ABD güçleri hareketliliği: Haşdi Şabi milisleri ortadan kayboldu

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Geçtiğimiz hafta Irak’ta dikkat çekici iki hareketlilik yaşandı. Bunlardan biri ABD ordusuna ait askeri kargo uçaklarının Ayn el-Esed Hava Üssü’ne gerçekleştirdiği yoğun iniş ve kalkışlar, diğeri ise ülkenin batısındaki Anbar’da konuşlu İran'a yakın silahlı grupların aniden ortadan kaybolmaya başlamasıydı.

Irak Genelkurmay Başkanı Korgeneral Abdulemir Yarallah, cumartesi günü ABD tarafından kullanılan Ayn el-Esed Hava Üssü’nü ziyaret etti.

Korgeneral Yarallah, gazetecilere yaptığı açıklamada olağan dışı askeri bir hareketliliğin olmadığını ve ABD liderliğindeki Uluslararası Koalisyon güçlerinden sınırlı sayıda personelin üste bulunduğunu ve bu varlığın da yalnızca eğitim amaçlı olduğunu söyledi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Pilot Tümgeneral Tahsin Hafaci ise Ayn el-Esed Hava Üssü’nün Irak'a ait olduğunu ve Iraklı subaylar tarafından denetlendiğini, Uluslararası Koalisyon güçlerinin üssün sadece küçük bir bölümünde konuşlu olduklarını dile getirdi.

Şarku’l Avsat’a konuşan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, ABD askerlerinin Irak'ta değil, Suriye topraklarındaki sınırlarda konuşlandığını kaydetti.

Irak hükümeti, ABD ile Irak arasındaki güvenlik anlaşmasını imzalamadan önce ABD’li yetkililerden Irak hava sahasında insansız hava araçlarının (İHA) uçuşunun, ancak Irak hükümetinin onayıyla gerçekleşeceğine dair güvence almıştı.

Iraklı askeri bir heyet, bundan yaklaşık iki hafta önce ABD’nin başkenti Washington’ı ziyaret etti. Heyet, ABD tarafıyla iki taraf arasında gerçekleşen görüşmelerden çıkan sonuçların uygulanması amacıyla Uluslararası Koalisyonla ortak bir yüksek komite kurulması yönünde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Ancak Iraklı kaynaklar o sıra yaptıkları değerlendirmelerde, heyetin “ABD’lilerin bölgeyle ilgili bir şeyler planladıklarını sezdiğini” ifade etti.

Washington'ın Bağdat'la yeterince bilgi paylaşmaması nedeniyle Bağdat'ta hükümet ve siyasiler arasında büyük bir kafa karışıklığı oluştu. Koordinasyon Çerçevesi güçlerinin liderlerinden biri, sahadaki işaretlerin ABD ordusunun rutin hareketleriyle tutarlı olmadığını söyledi.

Şarku'l Avsat'ın edindiği bilgiye göre Bağdat hükümeti ABD’li yetkililere son dönemde Irak topraklarındaki askeri hareketlilikle ilgili birçok soru sordu, ancak Washington, henüz bunlarla ilgili bir yorumda bulunmadı.

Öte yandan Anbar’daki güvenlik görevlileri ve aşiret liderleri, DAİŞ’le mücadelenin sona ermesinden bu yana ilk kez bölgedeki silahlı grupların neredeyse tamamının ortadan yok olduklarının farkına vardıklarını belirttiler.

Anbarlı bir güvenlik yetkilisi, silahlı grupların karargâhlarını gösteren tabelaların yanı sıra üzerinde sembollerin olduğu bayrakların aniden ortadan kaybolduğunu söyledi.

Iraklı bir güvenlik kaynağı, bazı silahlı grupların karargahlarını terk ederek, bilinmeyen yerlere taşındıklarını, ancak halen Anbar’da olabileceklerini belirtti.

Bağdat ve Anbar’daki güvenlik yetkilileri, saha kaynaklarının verdiği bilgiler hakkında yorum yapmaktan kaçınırken Anbar'daki yerel yetkililer, son haftalarda bölgede grupların oluşturduğu konvoyların alışılmadık bir hızda hareket ettiğini gördüklerini teyit etti.

CAGGINS’DEN K24’E: POZİSYON DEĞİŞİKLİĞİ SADECE

Öte yandan cumartesi günü K24 yayınına katılan ABD öncülüğündeki DAİŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon’un eski Sözcüsü Albay Myles Caggins, Haşdi Şabi ve diğer güçlerin kendi aralarındaki çatışmaların DAİŞ’in yeniden canlanmasına neden olduğunu dile getirmişti.

ABD güçlerinin Irak ve Suriye’deki hareketliliğine değinen Myles Caggins, bunun normal olduğunu ifade etmişti.

Caggins, ABD güçlerinin pozisyon değişikliği yaptığını ve konumları açık olan yerlerin güvenliğini korumak için daha fazla güce ihtiyaç duyulduğunu söylemişti.