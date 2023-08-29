Konya'da deprem: Ankara ve çevre illerde de hissedildi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen depremin 13.57 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Depremin Ankara, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'tan da hissedildiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin Konya’nın Kulu ilçesinin Tavşancalı mahallesinde 2.4 kilometre derinlikte ve 5.1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin Ankara'dan da hissedildiğini belirterek, "Kulu’da meydana gelen, Ankara’da da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi bir kötü haber almamayı temenni ediyorum. Şu ana kadar komuta merkezimize yıkım veya mahsur kalma ihbarı gelmemiştir" dedi.