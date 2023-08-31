Süleymaniye’de 10 kolera vakası tespit edildi

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Süleymaniye Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Heriş Seyid Selim, kentteki kolera vakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kentteki kusma ve karın ağrısı şikayetlerinde artış yaşanmasından sonra hastalara test uyguladıklarını belirten Dr. Heriş Seyid Selim, “Kesin sonuçlar için testleri Bağdat’a gönderdik ve 10 kişinin koleraya yakalandığı ortaya çıktı” dedi.

“Gözlem altında tutulan bazı hastaların koleraya yakalandığından eminiz” diyen Selim, vatandaşlara tedbirlere uymalarını ve gıda temizliğine dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

Kusma ve karın ağrısı şikayetlerindeki artıştan sonra koleranın yayılabileceğini öngördüklerini belirten Süleymaniye Sağlık Müdür Yardımcısı, hastaneler için gerekli ilaçları tedarik ettiklerini ifade etti.

Kolerayla mücadele için Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nden (WHO) testleri artırmalarını talep ettiklerini ifaden eden Dr. Heriş Seyid Selim, “Koleranın kontrol edilmesi için maddi yardıma ve tıbbi malzemelere ihtiyacımız var. Tüm sektörler bize destek olmalı” ifadelerini kullandı.